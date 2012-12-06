Forbes назвав 70 найвпливовіших людей світу

На рядок нижче розмістилася канцлер ФРН Ангела Меркель, за нею президент Російської Федерації Володимир Путін.

Засновник Microsoft Білл Гейтс, який займав торік п'яте місце, піднявся на одну сходинку.

На п'ятому місці тепер розмістився Папа Римський Бенедикт XVI, який також поліпшив свій результат на одну позицію.

До десятки найвпливовіших увійшли одразу два голови Центробанків - Бен Бернанке, що очолює ФРС США (6 місце), а президент Європейського ЦБ Маріо Драгі став восьмим.

У топ-10 також увійшли: саудівський король Абдулла ібн Абдель-Азіз (7), генсек Комуністичної партії Китаю і майбутній голова КНР Сі Цзіньпін (9) та прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон.

У повному списку нинішнього року - 71 прізвище, серед яких 30 голів держав, 29 керівників компаній, один монарх, два релігійних лідери, глави ООН, МВФ і Всесвітньої організації здоров'я, а також від США - мер Нью-Йорка, голова Верховного суду та спікер нижньої палати Конгресу, від Пакистану - начальник Генштабу і голова розвідки, від Мексики - голова наркокартелю.