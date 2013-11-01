ЗМІ: Прокуратура Британії надала докази прослуховування принців Вільяма і Гаррі

Відповідну інформацію оприлюднив представник прокуратури Ендрю Едіс на триваючому в британській столиці кримінальному процесі, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Колишні журналісти і менеджери News of the World, що належала міжнародному медіамагнату Руперту Мердоку, звинувачуються в прослуховуванні голосової пошти мобільних телефонів знаменитостей і виплаті хабарів поліцейським і держслужбовцям за надану інформацію. На лаві підсудних знаходяться також колишні головні редактора видання Енді Коулсон і Ребека Брукс. Свою провину вони заперечують.

За даними прокуратури, стеження за принцами Гаррі і Вільямом велося в середині 2000-х років, коли вони вчилися в престижній Королівській військовій академії в Сандхерсті. Як доказ цього Едіс привів електронну переписку, конфісковану в редакції News of the World.

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Згідно із листуванням, сенсаційна стаття 2005 року про те, що принц Гаррі порушив правила Сандхерсті, була написана після прослуховування голосового повідомлення, залишеного принцом на автовідповідачі телефону його особистого секретаря Джеймі Лоутер-Пінкертон. У публікації йшлося про те, що принц попросив секретаря зібрати матеріали для його курсової роботи, проте подібна допомога заборонена правилами академії. Інформація, яку Гаррі просив зібрати для курсової, стосувалася операції британського спецназу проти екстремістів, які захопили в 1980 році заручників в іранському посольстві в Лондоні.

Інша публікація видання була підготовлена у 2006 році на основі голосового повідомлення, яке принц Вільям залишив на автовідповідачі телефону. У статті говорилося, що під час армійських навчань принц був умовно ”застрелений” холостими патронами, які застосовувалися під час військової гри.

Представлене в суді електронне листування співробітників News of the World, що належить до 2006 року, свідчить також про те, що за принцом Вільямом і Кейт Міддлтон, яка в той час була його подругою, стежив приватний детектив Глен Малкейр, що працював з виданням за контрактом. За інформацією детектива фоторепортери газети терміново виїжджали на місце, де пара повинна була зустрітися, щоб сфотографувати їх разом.

За даними прокуратури, співробітники бульварного видання у 2005 році також купили довідник з номерами телефонів членів монаршої сім`ї та співробітників королівського двору в одного з поліцейських, що охороняли Кенсінгтонський палац. Ця книжка використовувалася для збору інформації про королівську сім`ю, вважає звинувачення. У прокуратурі зазначають, що в 2003 році Енді Коулсон санкціонував виплату 1 тис фунтів готівкою поліцейському, який продав довідник. При цьому особистість ”продавця” слідство так і не встановило.