Кузьмін заявляє, що влада США не дає допитати Лазаренка

Про це Кузьмін заявив в інтерв`ю газеті Сегодня.

Видання нагадує, що днями в ході відеоконференції в Печерському райсуді Києва було допитано як свідка у справі Щербаня колишнього соратника Лазаренка Петра Кириченка. Він дав показання проти свого колишнього патрона і проти Юлії Тимошенко.

Коментуючи цей допит, Кузьмін зазначив, що «Кириченко є одним з головних свідків у справі Лазаренка в США. Саме на основі показань Кириченка й було засуджено Лазаренка на 10 років. Ці показання визнані достатніми і переконливими для американської Феміди. Аналогічні показання про злочини, вчинені Лазаренком і Тимошенко в Україні, дав недавно в ході відеоконференції свідок Кириченко. Він розповів, що Лазаренко і Тимошенко є організаторами і замовниками вбивства Євгена Щербаня, про свої контакти з цими людьми і про подробиці цього злочину. Його допитав суд у присутності адвокатів і журналістів, ця слідча дія була виконана відповідно до вимог нового КПК, старий КПК такої можливості не давав».

У відповідь на запитання: «Але чи є в справі прямі докази того, що Тимошенко була знайома з Олександром Мільченко-Матросом, якому, за версією слідства, заплатила гроші за вбивство Щербаня? Адже Кириченко говорить про це з третіх слів (хоча новий КПК це допускає)», Кузьмін заявив, що «в справі достатньо доказів винності Тимошенко і Лазаренко в скоєнні цього злочину. У тому числі й даних, які підтверджують особисті контакти Лазаренка і Тимошенко з цими людьми».

У відповідь на зауваження журналіста, що «кажуть, що Кириченко ще в листопаді 2011 року дав вам показання, які звинувачують Тимошенко в причетності до вбивства Щербаня. І зробив він це нібито для того, щоб звільнити заарештовану в Україні дружину. Як тільки дав показання, то дружину й звільнили…», Кузьмін заявив, що «Кириченко дав свої показання українському суду 15 травня 2013 року, а дружину його, як ви знаєте, звільнили в 2011 році, і слідчі ГПУ його тоді взагалі не допитували. У судовому засіданні Кириченко розповів, чому і як він вирішив дати свої показання. Коли він вирішив розповісти правду, він з`явився до дипломатичної установи України на території США і розповів там все те, що ви чули в ході його допиту на відеоконференції. Український консул прийняв цю заяву і направив її сюди, до нас. А потім, відповідно до нового КПК, й було організовано допит у ході відеоконференції. І в цей час його дружина була з ним, у США, бо з України вона виїхала ще в грудні 2011 року. Повторюю, коли його дружина була в Україні, Кириченка про вбивство Щербаня не допитували ні українські слідчі, ні хтось ще».

Відповідаючи на запитання: «Для організації цього відеодопиту потрібен був дозвіл американської влади чи достатньо було доброї волі самого Кириченка і нашого посольства?», перший заступник генпрокурора сказав, що допит проходив в українському суді, а не на території США, Кириченко відповідав на запитання по телемосту. «Але ми проявили коректність, американській владі було про цю слідчу дію своєчасно повідомлено, всі питання з нею погоджували дипломатичними каналами через наш МЗС», - сказав Кузьмін.

При цьому він зазначив, що «і Лазаренко, і Кириченко свого часу дали згоду на те, щоб бути допитаними українським слідством. Але Кириченко чоловік вільний, йому ніхто не може заборонити прийти в наше посольство і бути допитаним. А Лазаренко дотепер у неволі. І допуск до нього - це добра воля американської влади. Поки що такої доброї волі ми не спостерігаємо. Нам не дають його допитувати і не допитують, на наше прохання, самі. І до України не екстрадюують. А тут його чекає рішення суду про ув’язнення під варту».

При цьому Кузьмін нагадав, що США скасували йому «багаторазову візу, запропонували за необхідності поїхати до США звертатися за одноразовою візою. Я про це поінформував Президента США. Після цього я одержав запрошення на молитовний сніданок до Президента США. Тоді я звернувся через МЗС до посла США в Україні Джона Теффта за отриманням візи, щоб відвідати цей захід. Кілька місяців мої документи пролежали в посольстві, а коли молитовний сніданок вже відбувся, їх повернули мені без візи і без пояснення причин».