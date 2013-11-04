Засновник WikiLeaks Ассанж хоче знову балотуватися до парламенту Австралії

Виборча комісія Австралії повідомила, що виявила помилку при підрахунку голосів виборців, а це означає, що результати можуть визнати недійсними, повідомляє Russia Today із посиланням на The Sydney Morning Herald. При повторному підрахунку бюлетенів виявилося на 1375 штук менше, ніж при першому підведенні підсумків.

Верховний суд Австралії заявив, що результати виборів можуть бути анульовані і призначена дата повторного голосування. Якщо це відбудеться, то Джуліан Ассанж готовий знову висунути свою кандидатуру для участі.

У вересні стало відомо, що партія Ассанжа не змогла пробитися до сенату Австралії. За неї було віддано трохи більше 1% голосів.

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Сам Ассанж на виборах не був присутній, оскільки продовжує вкриватися у стінах посольства Еквадору в Лондоні.

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