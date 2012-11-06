«Свобода» заявляє, що понад 2 тис. голосів виборців приписали Партії регіонів
01:04, 06 листопада 2012Політика
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Всеукраїнське об’єднання «Свобода» заявляє, що в ніч з 4 на 5 листопада окружна виборча комісія №95 ухвалила підсумковий протокол, у якому «вкрала» у «Свободи» понад 2 тис. голосів виборців на користь Партії регіонів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода».
За даними партії, станом на 3 листопада на сайті ЦВК у виборчому окрузі №95 «Свобода» мала 14 тис. 044 голоси, а Партія регіонів – 16 тис. 363. Станом на 5 листопада результат «Свободи» зменшився на 2 тис. 024 голоси. Тепер на сайті ЦВК у націоналістичного об’єднання у зазначеному окрузі – 12 тис. 020 голосів, у Партії регіонів – 19 тис. 783.
«Свобода» звертається до Центрвиборчкому із вимогою звірити дані підсумкового протоколу із протоколами з «мокрими печатками», а також вимагає від правоохоронних органів покарати винних у фальсифікації результатів виборів.
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