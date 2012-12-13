Ассанж збирається балотуватися в австралійський парламент

Про це з посиланням на газету Guardian повідомляє РІА "Новости".

За словами громадянина Австралії Ассанжа, який в даний час ховається від поліції в посольстві Еквадору в Лондоні, його партії вдалося заручитися підтримкою "заможних людей" на батьківщині.

Основною метою партії стане створення більш відкритого уряду і боротьба з порушенням прав особистості. Як відзначають експерти, незважаючи на ряд адміністративних проблем, з яким може зіткнутися Ассанж, формальних перешкод до реєстрації очолюваної ним партії і участі у виборах немає. Однак проблема може полягати в тому, що навіть в разі обрання він не зможе прибути до Австралії для вступу на посаду - британська поліція має намір заарештувати засновника WikiLeaks як тільки той залишить стіни посольства Еквадору.

Ассанж, підозрюваний в Швеції у згвалтуванні і сексуальних домаганнях, з середини червня перебуває в посольстві Еквадору в Лондоні. У серпні Еквадор ухвалив рішення надати засновнику WikiLeaks притулок, однак влада Великобританії сповнена рішучості виконати зобов'язання перед Швецією, яка вимагає від Лондона його видачі. Сам Ассанж категорично відкидає звинувачення на свою адресу, називаючи їх частиною "брудної кампанії", що проводиться щодо WikiLeaks після публікації секретних матеріалів про військові операції в Афганістані та Іраку. Засновник сайту неодноразово висловлював побоювання, що як тільки він опиниться в Швеції, його видачі зажадають Сполучені Штати.