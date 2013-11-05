МЗС сподівається, що Росія звільнить українського активіста Greenpeаce

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Також, за його словами, МЗС України очікує на офіційне підтвердження інформації про переведення арештованих активістів Greenpeace із Мурманська до Санкт-Петербурга.

“Минулого тижня з'явилася інформація з посилання на Слідчий комітет Російської Федерації, що всі заарештовані по цій справі можуть бути переведені з Мурманська до Санкт-Петербурга. Однак за отриманою сьогодні інформацією з нашого Генконсультва у Санкт-Пебербурзі, остаточного рішення з цього питання ще не прийнято. Ми очікуємо на офіційне підтвердження цієї інформації”, - сказав Перебийніс, додавши, що оскільки така заява прозвучала з боку Слідчого комітету РФ, то, очевидно, вона має під собою підстави.

Він також зазначив, що громадянин України - член команди судна Arctic Sunrise Руслан Якушев продовжує утримуватися під вартою в СІЗО міста Мурманськ.

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“Він був заарештований до 24 листопада, але ми очікуємо, що до цього терміну міра запобіжного заходу щодо нього буде змінена на таку, яка не вимагає утримання під вартою, на чому наполягають і адвокати, і українські дипломати”, - сказав він.

Як повідомлялося, активісти Greenpeace 18 вересня спробували в Печорському морі піднятися на нафтову платформу «Приразломная» для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня російські прикордонники з вертольота висадилися на борт судна Arctic Sunrise і відбуксирували його в Кольську затоку. Активістів, серед яких українець Руслан Якушев, доставили на берег і помістили в ізолятори тимчасового тримання Мурманська і найближчих міст. Усіх 30 затриманих було заарештовано.

Після акції на "Приразломной" було порушено кримінальну справу про піратство.

Офіційний представник СК РФ Володимир Маркін заявив 23 жовтня, що звинувачення затриманим під час акції Greenpeace перекваліфіковували з "піратства" на "хуліганство" (частина 2 статті 213 КК РФ). Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк до семи років (попередня - до 15 років).