З активістів Greenpeace не зняли звинувачень у піратстві і звинуватили у хуліганстві

Як повідомили УНІАН у московському офісі «Грінпіс», таким чином, вони зараз звинувачуються відразу за двома статтями Кримінального кодексу, які можуть спричинити покарання 15 і 7 років позбавлення волі відповідно.

«Російська влада вимагає посадити у в'язницю на строк аж до 20 років тридцять людей за спробу прикріпити банер до нафтової платформи. Безглуздість цього переслідування вже шокувала весь світ, а зараз воно перетворилося на фарс. Активісти були готові ризикувати своєю свободою, щоб привернути увагу до небезпеки видобутку нафти в Арктиці, але реакція влади абсолютно неадекватна», - заявив виконавчий директор «Грінпіс Інтернешнл» Кумі Найду.

«Та судова кувалда, якою на них зараз замахнулися, значно більше говорить про обвинувачів, аніж про обвинувачуваних. Активісти Greenpeace - не пірати і не хулігани, вони свідомі люди, яких хвилює майбутнє наших дітей. Вони повинні бути звільнені негайно», - переконаний він.

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У повідомленні наголошується, що після того, як звинувачення в піратстві будуть скасовані, відповідно до закону активісти повинні бути звільнені з-під варти. Міжнародне право забороняє захоплювати закордонні судна в міжнародних водах, виняток зроблено лише для кількох екстремальних випадків, наприклад, для піратства.

Як повідомлялося, активісти «Грінпіс» спробували 18 вересня в Печорському морі піднятися на нафтову платформу «Прирозломна» компанії «Газпром нафта шельф» для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня на борт судна Arctic Sunrise висадилися російські прикордонники. Всіх 30 активістів «Грінпіс» було заарештовано, серед них - українець Якушев.

24 вересня Слідчий комітет РФ порушив щодо активістів справу про піратство.

23 жовтня слідчі перекваліфіковували кримінальну справу за фактом нападу на платформу «Прирозломна» із статті «піратство» на статтю «хуліганство».

24 жовтня обласний суд Мурманська відхилив апеляцію громадянина України Якушева з судна Artic Sunrise і залишив його під арештом до 24 листопада.