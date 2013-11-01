Екіпаж судна Arctic Sunrise переводять з Мурманська до Петербурга - Greenpeace

Усіх заарештованих членів екіпажу судна Arctic Sunrise переводять з Мурманська до Петербурга.

Про це повідомив РІА «Новости» юрист Greenpeace Михайло Крейндлін.

«Затриманих переводять до Санкт-Петербурга, причини поки що не уточнюються», - сказав він.

Як повідомлялося, активісти Greenpeace 18 вересня спробували в Печорському морі піднятися на нафтову платформу «Приразломная» для проведення акції проти нафтовидобутку в Арктиці. Наступного дня російські прикордонники з вертольота висадилися на борт судна Arctic Sunrise і відбуксирували його в Кольську затоку. Активістів, серед яких українець Руслан Якушев, доставили на берег і помістили в ізолятори тимчасового тримання Мурманська і найближчих міст. Усіх 30 затриманих було заарештовано. Після акції на "Приразломной" було порушено кримінальну справу про піратство.

Офіційний представник СК РФ Володимир Маркін заявив 23 жовтня, що звинувачення затриманим під час акції Greenpeace перекваліфіковували з "піратства" на "хуліганство" (частина 2 статті 213 КК РФ). Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк до семи років (попередня - до 15 років). За його словами, органи слідства не виключають можливості пред'явлення низці фігурантів й інших звинувачень, зокрема, за статтею 318 КК РФ (застосування насильства щодо представника влади).

Сьогодні стало відомо, що Слідчий комітет Росії завершив пред'явлення звинувачень у хуліганстві всім 30 заарештованим активістам «Грінпіс» із судна Artic Sunrise, але при цьому досі не зняв початкові звинувачення у піратстві.