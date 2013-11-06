Колумбія звинувачує Росію в порушенні повітряного простору

Колумбія направить Росії ноту протесту у зв'язку з порушенням повітряного простору південноамериканської країни бомбардувальниками Ту -160. Про це повідомив у вівторок президент Колумбії Хуан Мануель Сантос по завершенні наради Ради безпеки в місті Пасто, передає ІТАР-ТАРС.

"Ситуація з цими російськими бомбардувальниками наступна: у п'ятницю два літаки, що прямували з Венесуели до Нікарагуа, пролетіли в колумбійському повітряному просторі, - заявив глава держави. - Так як вони є військовими літаками, їм потрібно було запросити попередній дозвіл, чого вони не зробили". "Зараз ми звернулися із запитом до МЗС, щоб міністерство направило відповідну ноту уряду Росії", - додав президент.

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Як повідомили раніше в Управлінні прес-служби і інформації Міноборони Росії, екіпажі двох стратегічних ракетоносців Ту-160, піднятих з авіабази Енгельс у Саратовській області, виконали політ відповідно до плану бойової підготовки Дальньої авіації. Ракетоносці пролетіли над акваторіями Карибського моря і східною частиною Тихого океану, вздовж південно-західного узбережжя північноамериканського континенту і зробили посадку в Боліваріанської Республіці Венесуела на аеродромі Майкетія. Потім два надзвукових стратегічних бомбардувальники-ракетоносці здійснили переліт з Майкетія на аеродром Манагуа в Нікарагуа.

Всі польоти літаків Військово-повітряних сил виконувалися і виконуються у суворій відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору, наголошується в повідомленні.