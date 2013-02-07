Японія заявила, що російські винищувачі порушили її повітряний простір

Про це повідомляє в четвер з посиланням на Міноборони Японії агентство Кіодо.

За даними японського військового відомства, два російські винищувачі Су-27 в четвер порушили повітряний простір Японії в 14.59 за місцевим часом (07.59 за Києвом) на північний захід від острова Рісірі, що знаходиться недалеко від острова Хоккайдо, передає РІА "Новости". Літаки РФ знаходилися в повітряному просторі Японії одну хвилину і 11 секунд. Для перехоплення російських літаків були задіяні винищувачі Сил самооборони Японії.

У Росії повідомили, що з середи на островах Курильської гряди проводяться планові масштабні міжвидові навчання Східного військового округу Збройних сил Росії, в яких задіюються кулеметно-артилерійські з'єднання, сили винищувальної, штурмової та армійської авіації, кораблі Тихоокеанського флоту, а також особовий склад прикордонних частин, дислокованих в острівній зоні. Навчання носять плановий характер. У Міноборони РФ заявили, що повітряний простір Японії не порушували.