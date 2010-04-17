Молдова закрила свій повітряний простір для польотів з огляду на несприятливі метеоумови, пов`язані з виверженням вулкана. Про це РосБізнесКонсалтингу повідомили в Міжнародному аеропорту Кишинева, уточнивши, що були скасовані всі заплановані на 17 і 18 квітня рейси.

У результаті зустрічі адміністрації Міжнародного аеропорту Кишинева з представниками органу, який керує повітряним простором Молдови - MoldATSA - було встановлено, що в найближчому майбутньому не передбачається ніяких змін у погодних умовах, пов`язаних з виверженням вулкана біля льодовика на півдні Ісландії. Повітряний простір закритий як результат рішення MoldATSA на підставі інформації, одержаної від Консультаційного центру з вулканічного попелу, який є єдиним центром в Європі, оснащеним спеціальним устаткуванням для обробки даних, пов`язаних з вулканічною активністю і переміщенням в атмосфері вулканічного попелу і диму.

Повітряний простір Європейського регіону закритий в діапазоні висот 0-10,7 км. Аналогічно у цьому діапазоні закритий і повітряний простір Молдови.