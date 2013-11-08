Палестинці: В смерті Арафата винен Ізраїль - BBC

Палестинські урядовці заявили, що вважають Ізраїль "єдиним підозрюваним" у смерті лідера палестинців Ясіра Арафата, який помер у паризькій лікарні в 2004 році. Заява пролунала у відповідь на доповідь швейцарських лікарів, згідно з якою в останках Арафата виявили високий вміст радіоактивного полонію, повідомляє BBC Україна.

Голова палестинської урядової комісії, створеної для розслідування смерті Арафата, назвав її "вбивством". За його словами, розслідування обставин смерті палестинського лідера триватиме доти, "доки будуть з'ясовані всі елементи цієї справи".

Ізраїль неодноразово заперечував будь-яку причетність до смерті Ясіра Арафата.

Вдова Арафата Суха сказала, що звіт швейцарських медиків доводить факт його вбивства. Однак вона не назвала конкретних винуватців, зазначивши, що її покійний чоловік мав багато ворогів у різних частинах світу і вона не може нікого прямо звинувачувати.

Провідник палестинців помер у військовому шпиталі в Парижі, куди його привезли на лікування з його президентського комплексу в місті Рамалла після раптової хвороби.

"Ми стверджуємо, що Ізраїль - головний і єдиний підозрюваний у справі вбивства Ясіра Арафата, і ми будемо і надалі проводити ретельне дослідження з метою знайти і підтвердити всі складові елементи цієї справи", - заявив на прес-конференції в Рамаллі голова палестинської комісії Тавфік Тераві.

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Неясно, як саме палестинські слідчі пояснюють потрапляння отрути в організм Арафата, адже він був повсякчас оточений охоронцями і помічниками.

Кореспондентка ВВС Йоланде Нелл, яка була на слуханнях у п'ятницю, сказала, що у відповідь на це запитання голова комісії сказав, що проведено багато співбесід і він має "інформацію про безпеку", але наразі не буде її розголошувати.

Швейцарські вчені в оприлюдненому напередодні звіті сказали, що останки Арафата містили "несподівано високі" дози полонію-210. Однак вони відмовилися зі 100% впевненістю стверджувати, що саме це спричинило його смерть.

Його останки були ексгумовані минулого року - по тому як лабораторні аналізи його речей показали, що палестинського лідера могли отруїти.

Приблизно 60 зразків тканин були розподілені між слідчими із Швейцарії, Росії та Франції, які взялися за розслідування на прохання вдови Арафата.

У серпні 2012 року Франція відкрила кримінальне розслідування після того як швейцарські вчені, які працювали зі знімальною групою "Аль-Джазіри", виявили перші сліди полонію.

Минулого тижня представник російської влади заявив, що слідів полонію в зразках тканин Арафата не виявлено.

За словами кореспондента ВВС, частина палестинських урядовців уже закликали провести нове міжнародне розслідування смерті Арафата.

Швейцарські вчені кажуть, що не можуть зробити категоричніші висновки через великий проміжок часу, що минув між смертю і початком розслідування.

Арафат 35 років очолював Організацію визволення Палестини перед тим, як у 1996 році стати першим палестинським президентом.

В його офіційній історії хвороби причиною смерті названо інсульт, що стався внаслідок захворювання крові.

Суха Арафат каже, що не сумнівається в тому, що її покійного чоловіка вбили. Однак вона відмовилася звинуватити у вбивстві Арафата Ізраїль.

"Я нікого не можу звинуватити. Всі хочуть звинуватити Ізраїль, а я так не можу - не можу робити якісь висновки, - сказала вдова Арафата в інтерв'ю BBC. - Тепер справу розглядає французьке правосуддя. А я лиш хочу задокументувати цю справу для історії".