Палестина представить результати експертиз останків Арафата

Швейцарці напередодні самі оголосили, що в останках засновника Палестинської національної адміністрації було знайдено радіоактивний полоній-210 в концентрації, яка багатократ перевищує норму. Вони не виключили, що Арафат був отруєний, але допускають, що речовина могла потрапити в організм природним шляхом, а сам палестинський лідер помер від інших причин, пише РІА Новости.

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"У п'ятницю о 10.00 (10.00 кск) відбудеться прес -конференція у справі про смерть мученика Ясіра Арафата", - повідомив глава палестинської слідчої комісії Тауфік Тірауі. Раніше повідомлялося, що прес -конференція відбудеться в суботу.

Російське Федеральне медико -біологічне агентство також передало палестинцям результати експертизи, але, на відміну від швейцарських колег, тримає їх в таємниці. Росіяни і швейцарці протягом року працювали за дорученням палестинської влади. Вивченням зразків біологічних тканин також займаються французькі фахівці - в рамках кримінальної справи, порушеної за ініціативою вдови покійного Сухи Арафат.

Засновник і перший голова Палестинської національної адміністрації, який отримав Нобелівську премію миру за участь в переговорах з Ізраїлем, помер 11 листопада 2004 в військовому госпіталі під Парижем.

Офіційне розслідування причин його смерті почалося минулого року після того, як катарський телеканал "Аль -Джазіра" замовив експертизу в Швейцарії і оголосив за її підсумками про виявлення полонію в особистих речах Арафата і пробах біологічних рідин. Відповідальність за смерть свого лідера палестинці традиційно покладають на Ізраїль, де ці звинувачення категорично заперечують.