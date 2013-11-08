У Палаці спорту в Парижі стався вибух: є поранені

Сильний вибух прогримів у п'ятницю ввечері в Палаці Спорту (Palais des Sports) в південно-західній частині Парижа під час репетиції вистави , 6 чоловік одержали поранення, передає РІА Новости з посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними агентства Франс Прес, вибух стався близько 18:00 під час репетиції вистави «1789. Коханці Бастилії».

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Повідомляється, що причиною вибуху стала детонація піротехнічних пристроїв. На момент інциденту в приміщенні перебували тільки артисти і роітники сцени.

Мюзикл «1789. Коханці Бастилії», заснований на історії французької буржуазної революції, оповідає про кохання молодого селянина і гувернантки королівських дітей, зазначає РІА Новости.