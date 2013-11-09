Жертвами найсильнішого тайфуну на Філіппінах стали близько 100 осіб

Збройні сили Філіппін підтвердили в суботу загибель від потужного тайфуну "Йоланда" (за міжнародною класифікацією "Хайянь") приблизно 100 людей у місті Таклобан у провінції Лейте, повідомляє РІА Новости з посиланням на національне інформагентство ПНА.

Зв'язок у зоні лиха не відновлено досі, і загальна кількість жертв бурі, як і раніше, не піддається навіть приблизній оцінці: в останньому офіційному зведенні досі підтверджена смерть лише чотирьох осіб.

"За повідомленнями наших підрозділів, які діють в Таклобані, велика кількість неопізнаних тіл лежить на узбіччях доріг. Ми направляємо їм сто мішків для тіл, з проханням про які вони звернулися", - заявив ПНА офіційний представник командування збройних сил у центральному філіппінському регіоні Джім Аріс Алагао.

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"Термінал, вежа, все устаткування - все знищено", - заявив про стан розташованого на березі аеропорту Таклобана заступник гендиректора управління цивільної авіації Філіппін Джон Ендрюс. На його думку, більшість смертей там були викликані шестиметровими хвилями, що обрушилися разом з тайфуном на узбережжя Лейте.

У зону лиха перекинуто 15 тисяч військовослужбовців, які доставляють туди устаткування для зв'язку, заявив представник збройних сил Рамон Сагала.

За даними філіппінських метеорологів, зараз "око" тайфуну, який трохи послабшав і тепер несе вітер із швидкістю 175 кілометрів на годину (з поривами до 210 кілометрів на годину), перебуває за 615 кілометрів на захід від міста Сан-Хосе в провінції Західний Міндоро. Він рухається на північний захід із швидкістю 35 кілометрів на годину. Очікується, що "Йоланда" в суботу вдень залишить зону відповідальності метеослужб Філіппін і продовжить рух у бік В'єтнаму, знову посилившись над Південно-Китайським морем.