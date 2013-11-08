МЗС радить відмовитися від поїздок до В'єтнаму через тайфун

МЗС у зв’язку із наближенням тайфуну «Хаян» до В’єтнаму рекомендує громадянам України, які перебувають у цій країні, і тим, хто планує її відвідати, утриматись від поїздок 9-11 листопада до південно-центрального регіону у т.ч. курортних міст Дананг, Хуе, Нячанг.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, також рекомендується постійно відслідковувати повідомлення місцевих органів про розвиток ситуації та бути готовими до екстреної евакуації з небезпечних зон дії тайфуну та, у випадку її проведення, дотримуватись інструкцій рятувальних служб.

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У разі необхідності отримання відповідної допомоги громадянам України слід звертатися до Посольства України у В’єтнамі за телефоном: 00 844 37 34 44 92, 00 84 903422216.

Крім того, у МЗС функціонує цілодобова «гаряча лінія» +38 044 238 16 57.