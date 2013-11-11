Росія хоче, щоб В'єтнам приєднався до зони вільної торгівлі МС

Приєднання В'єтнаму до зони вільної торгівлі між державами-членами Митного союзу сприяло б збільшенню товарообігу з Росією до 10 мільярдів доларів до 2020 року, говориться у статті президента РФ Володимира Путіна "Росія - В'єтнам: разом до нових рубежів співробітництва", опублікованій у в'єтнамських ЗМІ перед його візитом, передає РІА Новости.

Путін нагадує, що минулого року двосторонній товарообіг збільшився на 20% і склав 3,66 мільярди доларів, у спільних планах - вже до 2015 року вийти на позначку в 7 мільярдів доларів, а потім, до 2020 року - в 10 мільярдів доларів.

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"Вирішенню цього завдання прямо сприяло б укладення угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між державами-членами Митного союзу і В'єтнамом, що відповідає логіці політико-економічної інтеграції в Євразії та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Переговори про створення ЗВТ вже ведуться, і ми розраховуємо їх успішно завершити", - відзначає президент РФ.

Переговорний процес щодо укладення угоди про зону вільної торгівлі між державами-членами Митного союзу (Росія , Білорусь, Казахстан) і В'єтнамом стартував цього року. Відбулися три раунди переговорів, четвертий планується провести в грудні у В'єтнамі. Мета угоди - встановити преференційний режим торгівлі товарами і послугами, запустити механізми нарощування інвестиційних потоків.