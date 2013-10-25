Країни Митного союзу ухвалили рішення про приєднання Вірменії

У цьому зв'язку президенти трьох країн також прийняли спеціальну заяву, повідомляє ІТАР-ТАРС.

"Ми підтримали намір Вірменії та Киргизії приєднатися до нашого інтеграційного проекту, - сказав він. - Домовилися про створення робочої групи, якій поставлено завдання в найкоротші терміни підготувати відповідну "дорожню карту".

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Договір про Євразійський економічний союз входить у фінальну стадію, повідомив Володимир Путін.

Лідери також підписали Угоду про порядок переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів речовин по митній території Митного союзу.

Крім того, на засіданні Володимир Путін, Олександр Лукашенко і Нурсултан Назарбаєв затвердили ще сім документів.

Нагадаємо, 3 вересня в Москві на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним президент Вірменії Серж Саргсян підтвердив намір Вірменії вступити до Митного союзу з подальшою інтеграцією в Євразійський простір, після чого лідери двох країн підписали спільні заяви.

До цього, з 2010 року Єреван активно вів переговори з ЄС про асоціативну угоду і переговори з укладення угоди щодо створення Глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, які передбачалося завершити в 2013 році на листопадовому саміті Східного партнерства у Вільнюсі.