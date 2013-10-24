Туреччина хоче вступити до Митного союзу - Назарбаєв
16:59, 24 жовтня 2013Суспільство
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Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявляє, що Туреччина зацікавлена у вступі до Митного союзу
Ердоган спитав, чи може Туреччина вступити до Митного союзу / Фото: wikipedia
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав держав сьогодні в Мінську.
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«До мене звернувся прем'єр-міністр Туреччини Ердоган - чи не можна Туреччину прийняти до Митного союзу. Туреччина – велика країна, у нас спільні кордони, і тоді взагалі б відпало питання, яке часто ставлять, – що ви створюєте Радянський Союз», - зазначив Президент Казахстану.
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