У Росії хочуть боротися з алкоголізмом забороною застіль у кіно

Про це заявив член Громадської палати РФ, співголова Союзу споживачів Володимир Сліпак.

"Мені здається, це абсолютно правильна ініціатива. Треба, безумовно, змінювати ставлення суспільства (до проблеми алкоголізму), а без цих заборон ми нічого не зробимо. Тому що сьогодні вплив інтернету та кінопрокату істотний на формування даного світогляду", - сказав Сліпак РІА Новости.

Він констатував, що чинні заборони, зокрема, на рекламу алкоголю, виробникам вдається обходити, в тому числі шляхом реклами в кіно. "Я часто бачу (в кінофільмах) : стоїть пляшка, на ній бренд. Він або впізнаваний, або безпосередньо бренд. Значить, хтось оплатив це все? Значить, ми бачимо ту само рекламу алкоголю, яка заборонена", - вважає Сліпак.

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Він зазначив, що часто такі сцени з'являються у фільмах про співробітників правоохоронних органі , де "постійно пляшка присутня на робочому місці", що " незграбно виглядає з точки зору моралі та етики".

Раніше в середу "Російська газета" повідомила, що в РФ може з'явитися антиалкогольний закон, який за жорсткістю не поступатиметься антитютюновому закону. За ним пропонується штрафувати батьків за питущих дітей, а в кіно заборонити показувати застілля. Як пояснив виданню перший заступник голови комітету Держдуми з охорони здоров'я Микола Герасименко, заборона має бути прийнята за аналогією з антитютюновим законом, де викурювання сигарети героєм дозволяється, тільки якщо це "обумовлено художнім задумом". Ініціатором документа газета називає сенатора В'ячеслава Фетисова.

Росалкогольрегулювання підготувало проект постанови уряду, згідно з яким відомство в 2014 році зможе вносити до реєстру заборонених сайтів, що пропонують дистанційний продаж алкогольної продукції.