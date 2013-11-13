У Росії хочуть боротися з алкоголізмом забороною застіль у кіно
Жорсткість правил продажу алкоголю в Росії і заборона на рекламу і пропаганду алкоголю в кіно допоможе змінити ставлення суспільства до проблеми алкоголізму
Про це заявив член Громадської палати РФ, співголова Союзу споживачів Володимир Сліпак.
"Мені здається, це абсолютно правильна ініціатива. Треба, безумовно, змінювати ставлення суспільства (до проблеми алкоголізму), а без цих заборон ми нічого не зробимо. Тому що сьогодні вплив інтернету та кінопрокату істотний на формування даного світогляду", - сказав Сліпак РІА Новости.
Він констатував, що чинні заборони, зокрема, на рекламу алкоголю, виробникам вдається обходити, в тому числі шляхом реклами в кіно. "Я часто бачу (в кінофільмах) : стоїть пляшка, на ній бренд. Він або впізнаваний, або безпосередньо бренд. Значить, хтось оплатив це все? Значить, ми бачимо ту само рекламу алкоголю, яка заборонена", - вважає Сліпак.
На тему: У Росії фільм «Невинність мусульман» вдруге визнали екстремістським
Він зазначив, що часто такі сцени з'являються у фільмах про співробітників правоохоронних органі , де "постійно пляшка присутня на робочому місці", що " незграбно виглядає з точки зору моралі та етики".
Раніше в середу "Російська газета" повідомила, що в РФ може з'явитися антиалкогольний закон, який за жорсткістю не поступатиметься антитютюновому закону. За ним пропонується штрафувати батьків за питущих дітей, а в кіно заборонити показувати застілля. Як пояснив виданню перший заступник голови комітету Держдуми з охорони здоров'я Микола Герасименко, заборона має бути прийнята за аналогією з антитютюновим законом, де викурювання сигарети героєм дозволяється, тільки якщо це "обумовлено художнім задумом". Ініціатором документа газета називає сенатора В'ячеслава Фетисова.
Росалкогольрегулювання підготувало проект постанови уряду, згідно з яким відомство в 2014 році зможе вносити до реєстру заборонених сайтів, що пропонують дистанційний продаж алкогольної продукції.