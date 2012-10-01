У Росії фільм «Невинність мусульман» вдруге визнали екстремістським

Про це УНІАН повідомили в Генеральній прокуратурі РФ.

«Приводом для подачі заяви стала наявність у фільмі відеоряду і тексту, які спрямовані на формування уявлень про неповноцінність ісламу і частини населення, яка його сповідує», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що проведене на запит прокуратури психолого-лінгвістичне дослідження запису фільму підтвердило, що його зміст спрямований на розпалювання релігійної ненависті і ворожнечі, а також на приниження людини за ознакою національності і ставлення до релігії.

«Розглянувши заяву, суд погодився з вимогами прокуратури і визнав відеофільм екстремістським матеріалом», - наголошується в повідомленні.

Після набрання рішенням суду законної сили його копію буде надіслано в Міністерство юстиції Росії для включення відеофільму у федеральний список екстремістських матеріалів і його поширення на території РФ буде заборонено.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня Ленінський районний суд м. Грозний визнав екстремістським фільм «Невинність мусульман».

Згідно з російським законодавством, рішення будь-якого суду, що стосується екстремістських матеріалів, діє на всій території РФ.

Після появи інформації про знятий у США фільм «Невинність мусульман», в якому мусульманський пророк Мухаммед представлений у вкрай непривабливому вигляді, 11 вересня в Лівії невідомі обстріляли будівлю американського консульства з гранатометів з території розташованої неподалік ферми. Посол США Крістофер Стівенс разом з трьома колегами були убиті в результаті влучення гранати в автомобіль, в якому вони перебували.

Фільм також спровокував масові акції протесту як в ісламських, так і в західних країнах, де проживають мусульмани.