Вірменський парламент відмовився визнавати Нагірний Карабах

Зі 131 депутата взяли участь у голосуванні тільки 11; 10 були за, 1 утримався.

Пропозицію визнати Нагірний Карабах висунула опозиційна партія «Спадщина», яка має в парламенті 5 депутатів, повідомляє Радіо Свобода.

Більшість парламентарів, і владних, і опозиційних, вважає, що формальне визнання сепаратистів зашкодить мирним переговорам між Вірменією й Азербайджаном через цей регіон.

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Минулого тижня президенти обох країн домовилися зустрітися цього місяця, щоб поновити переговори щодо Нагірного Карабаху.

Між Єреваном і Баку триває протистояння через Нагірний Карабах, населений вірменами регіон Азербайджану, який односторонньо проголосив свою незалежність. На початку 1990-х років унаслідок війни, яку провели місцеві вірмени за підтримки Вірменії, Азербайджан втратив контроль над більшою частиною цього регіону і ще над значною частиною своєї території поза ним. У Баку вважають, що Вірменія окупувала цей регіон. Самопроголошеної «незалежності» Нагірного Карабаху формально не визнає жодна держава світу, зокрема, й Вірменія, хоча фактично Єреван надає цьому сепаратистському регіонові Азербайджану всіляку підтримку.