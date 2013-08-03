Азербайджан оголосив персонами нон грата 8 українців

Азербайджан оголосив персонами нон грата вісьмох громадян України.

Зокрема, прізвища українців значаться в оприлюдненому Міністерством закордонних справ Азербайджану списку іноземців, оголошених персонами нон грата за незаконне відвідування Карабаського регіону, який Баку вважає окупованою Вірменією територією.

Так, до списку увійшли 7 українських журналістів: Ганна Мамонова, Варвара Жлутенко, Надія Базєва, Володимир Кравченко, Ірина Ковальчук, Олег Кулик, Олександр Волощук, а також секретар Донецької міськради Сергій Богачов, який у 2007 році був спостерігачем на виборах у Нагорному Карабасі.

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Як повідомляв УНІАН, всього в списку людей, які відтепер будуть вважатися персонами нон грата в Азербайджані, - 335 прізвищ. Більшість з них - громадяни Росії.

Також серед тих, хто увійшов до списку, зокрема, колишній представник ЄС по Південному Кавказу Пітер Семнебі, колишня віце-спікер британської Палати лордів баронеса Керолайн Кокс, кілька депутатів Національної асамблеї Франції, італійський співак Аль Бано, іспанська співачка Монсеррат Кабальє, батько співака Філіпа Кіркорова Бедрос Кіркоров та інші.

Вірменія та Азербайджан протистоять один одному через Нагірний Карабах. Конфлікт почався в лютому 1988 року, коли Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід зі складу Азербайджанської РСР. У вересні 1991 року в Степанакерті було оголошено про створення Нагірно-Карабаської республіки (НКР), що офіційний Баку визнав незаконним.

Збройний конфлікт, що почався слідом за цим, тривав до 12 травня 1994 року, коли набула чинності угода про перемир'я. Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і - повністю або частково - сімома прилеглими до нього районами. З 1992 року в рамках Мінської групи ОБСЄ ведуться переговори щодо мирного врегулювання. Азербайджан наполягає на збереженні своєї територіальної цілісності, Вірменія захищає інтереси невизнаної республіки, оскільки НКР не є стороною переговорів.