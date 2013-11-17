У Каліфорнії несправний безпілотник врізався у крейсер ВМС США

Безпілотний літальний апарат під час польоту врізався у ракетний крейсер USS Chancellorsville біля узбережжя штату Каліфорнія, дві людини отримали поранення, передає РІА Новости з посиланням на агентство Ассошіейтед Пресс.

Інцидент стався під час планових навчань крейсера, в ході яких проводилося тестування бойової системи корабля. За попередніми даними, під час польоту у безпілотника, що належить ВМС США, сталася поломка і він впав на борт військового корабля, при цьому два матроси отримали опіки.

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"Близько 13.25 за місцевим часом безпілотник впав на ліву частину борту крейсера, команда якого складається з 300 осіб. Корабель отримав деякі пошкодження", - наводить газета Los Angeles Times заяву військових. Політ БПЛА контролювався з військово-морського об'єкта Пойнт-Маг на півдні штату, відзначає видання.

Після інциденту крейсер взяв курс на базу ВМС США в Сан-Дієго, де експерти проведуть оцінку завданих кораблю збитків.