Безпілотник ледь не атакував Ангелу Меркель на мітингу (відео)

Як з'ясувалося, дрон, обладнаний слабкою фотокамерою, запустив спритний 23-річний журналіст, який хотів отримати незвичайні кадри заходу. Однак із керуванням він впоратися не зміг, передає Russia Today.

Поліція затримала фотомисливця, але, з'ясувавши, що апарат не становив жодної небезпеки, відпустила його.

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Незважаючи на те, що дрон впав практично перед Ангелою Меркель, канцлер зберегла повну незворушність.

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