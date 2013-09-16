Безпілотник ледь не атакував Ангелу Меркель на мітингу (відео)
13:31, 16 вересня 2013Світ
2273
Під час виступу канцлера Німеччини Ангели Меркель на передвиборному мітингу ХДС, з натовпу глядачів у повітря піднявся безпілотний літальний апарат, який потім впав до ніг політика.
Поруч з Ангелою Меркель на мітингу приземлився безпілотник
Як з'ясувалося, дрон, обладнаний слабкою фотокамерою, запустив спритний 23-річний журналіст, який хотів отримати незвичайні кадри заходу. Однак із керуванням він впоратися не зміг, передає Russia Today.
Поліція затримала фотомисливця, але, з'ясувавши, що апарат не становив жодної небезпеки, відпустила його.
Читайте також: Політолог: Меркель може в останній момент не підписати Асоціацію з Україною
Незважаючи на те, що дрон впав практично перед Ангелою Меркель, канцлер зберегла повну незворушність.
.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter