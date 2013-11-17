У столиці Лівії вводять надзвичайний стан

У лівійській столиці на дві доби введено режим надзвичайного стану. Про це у неділю, 17 листопада, повідомляє телеканал «Аль-Джазіра». Відповідне рішення влада ухвалила у зв'язку з озброєними зіткненнями, які почалися в Тріполі 15 листопада, передає Лента.ру.

У ході зіткнень, в яких з одного боку беруть участь озброєні бойовики, а з іншого - місцеві жителі і урядові сили, загинуло понад сорок осіб.

Напередодні, в суботу, у безлади в столиці Лівії втрутилися армійські підрозділи. За підтримки місцевого ополчення вони атакували базу озброєних повстанців в центральному районі Гаргур. У п'ятницю у цієї бази відбулася багатотисячна демонстрація, учасники якої вимагали виходу бойовиків з міста. Бойовики у відповідь зробили кілька пострілів у повітря, а потім відкрили вогонь по демонстрантах.

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Перестрілки відбуваються також у місті Таджура, яке розташоване на сході від Тріполі і через яке нові групи бойовиків з міста Місурата намагаються проникнути в столицю. Саме з Місурати прибула бригада бойовиків, що окопалися в Гаргурі та обстріляли демонстрантів у п'ятницю. У цілому в ході останніх зіткнень постраждало близько п'ятисот осіб.

Виступаючи на прес-конференції в п'ятницю, прем'єр-міністр Лівії Алі Зейдан висловив співчуття сім'ям загиблих. Раніше глава уряду заявив про необхідність повного виведення сил повстанців з Тріполі. Центральний уряд Лівії перебуває під постійним тиском з боку різних збройних груп. Ці групи фактично розділили країну на кілька зон впливу після повалення президента Муаммара Каддафі, яке повстанці здійснили у 2011 році за активної підтримки західних держав.