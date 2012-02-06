Лівія вибачилася перед Росією
00:45, 06 лютого 2012Світ
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Обіцяє розібратися і краще охороняти посольство
ВідофіційнихлівійськихінституційотриманівибаченнящодонападунаросійськепосольствовЛівії.Такожотриманізапевненнявтому,щообставини подіїбудутьналежнимчиномрозслідувані,а безпекадиппредставництвазабезпечена.Про цеповідомляєпрес-службаМЗСРФ.
СьогоднівденьпередпосольствомРосіївТріполівідбуласяакція підантиросійськимигаслами.Їїучасники -переважносирійці -висловилиобуренняпозицієюРФі Китаю, які зірвалиголосуваннязарезолюціющодоСиріївРадіБезпекиООН.Протестперерісу напад: учасникиакціївидерлисянадахпосольства,пошкодиликамериспостереження, зірвалиросійськийпрапор.
Ніхтозі співробітниківпосольства непостраждав, істотногоматеріальноїшкодитеж немає,йдетьсявповідомленніМЗСРФ.
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