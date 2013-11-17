У В'єтнамі почалася повінь: 28 людей загинуло, 80 тисяч - евакуйовано

Не менш 28 людей стали жертвами повені, викликаної проливними дощами в центральних районах В'єтнаму, більше 80 тисяч жителів були змушені покинути свої оселі, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

Раніше повідомлялося про 19 загиблих.

Як відзначає агентство, рівень води у підтоплених центральних районах країни почав швидко зростати після того, як п'ятнадцять місцевих гідроелектростанцій здійснили скид води, щоб звільнити заповнені резервуари.

Найбільш напружена ситуація складається в провінції Куангнгай, де майже 65 тисячам жителів довелося покинути свої будинки і розміститися в тимчасових притулках. За даними національної метеослужби, найближчим часом ситуація з опадами і паводками буде тільки погіршуватися.

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Важка ситуація складаєть в районі міста Хюе, пам'ятники якого включені в список об'єктів всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Деякі райони міста майже на метр пішли під воду. "Повінь захлеснула провінцію, до 80% відсотків території міста Хюе і двох прилеглих районів знаходяться під водою", - повідомив агентству представник регіонального комітету з дій у надзвичайних ситуаціях. За його словами, рятувальники ведуть пошуки восьми зниклих безвісти.

Як зазначає телеканал IANSЕ, щорічно на В'єтнам обрушуються сильні проливні дощі, які викликані формуються в теплих водах Південно-Східної Азії штормами. За інформацією національного гідрометеорологічного центру, в 2013 році країна пережила вже 19 погодних явищ такого роду, що стало рекордом спостережень.