Повінь у США: кількість зниклих безвісти перевищила 500 людей, є жертви (відео)

У той же час, за даними Reuters, зниклими вважаються не більше 250 осіб. Разом з тим, як зазначили в уряді штату, більшість зниклих, швидше за все, знаходяться в безпеці і просто не можуть зв'язатися з родичами або рятувальниками.

Жертвами повені на даний момент числяться п'ять осіб, уточнює CNN. Влада штату очікує, що число загиблих може зрости після того, як рятувальники дістануться віддалених районів, повідомляє Lenta.ru.

Ситуація в Колорадо погіршилася після чергового сильного дощу, що пройшов у суботу, 14 вересня. Синоптики попереджають, що зливи триватимуть і в неділю.

На тему: У США понад 4 тисячі людей евакуйовано через повінь

Повінь в Колорадо і в сусідньому штаті Нью-Мексико триває з 11 вересня. Раніше повідомлялося, що без вісті пропали 170 осіб. Влада оголосила масову евакуацію десятків тисяч людей з постраждалих районів. Цю повінь ЗМІ назвали найсильнішою у регіоні з 1940-х років.