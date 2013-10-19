Кількість жертв повені в Таїланді зросла до 73 осіб

У Таїланді за останні два дні жертвами сильної повені стали п'ятеро осіб. Загальне число загиблих унаслідок стихійного лиха, що продовжується на території країни з 17 вересня, збільшилися до 73 осіб, передає ІТАР-ТАСС.

Як повідомив сьогодні національний департамент із запобігання стихійним лихам, близько 7,5 тисячі осіб не можуть досі повернутися у свої домівки через повінь. Затопленими залишаються понад 4,2 тис. населених пунктів, розташованих у 22 провінціях королівства. Причиною повені послужили безперервні проливні дощі.

Найскладніша ситуація складається на півночі і північному сході країни. Проте, за прогнозами метеорологів, найближчими днями ситуація погіршає і на півдні. Департамент метеорології Таїланду сьогодні розповсюдив штормове попередження для 16 південних провінцій, де очікуються сильні дощі і вітер. Під ударом стихії опиняться, зокрема, популярні у туристів острови Пхукет і Крабі. Синоптики попереджають про сильні хвилі в Андаманському морі і Сіамській затоці.

Загальне число потерпілих у Таїланді, яких так чи інакше торкнулася повінь за останній місяць, становить близько 3,5 млн осіб.