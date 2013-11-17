У Чилі розпочалися президентські та парламентські вибори

Президентські і парламентські вибори розпочалися сьогодні у Чилі, виборчі дільниці відкрилися о 8.00 за місцевим часом, повідомляє РІА Новости.

Вперше в історії країни право обійняти головний пост у державі оспорюють одразу дев'ять кандидатів. Безумовним фаворитом вважається екс-президент країни Мішель Бачелет, який представляє лівоцентристську коаліцію; її основною суперницею - колишній міністр праці Евелін Маттеї, близька до проурядових політичних сил.

Крім очільника держави, чилійці оберуть новий склад Палати депутатів (120 місць), майже наполовину поновлять 38-місцевий Сенат і оберуть 278 членів 15 регіональних рад (органів місцевої влади).

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На цих виборах вперше для чилійців участь у голосуванні не є обов'язковою. Право голосу на виборах мають 13 мільйонів чилійців (населення країни становить близько 17 мільйонів), але, за прогнозами, на голосування прийдуть не більш як сім мільйонів виборців.

Безпеку на виборах забезпечують понад 10 тисяч співробітників різних підрозділів чилійських збройних сил, які ще добу тому узяли під контроль понад 2 тисячі виборчих дільниць.