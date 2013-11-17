Георгій Маргвелашвілі став новим президентом Грузії

Церемонія інавгурації нового президента Грузії, представника від правлячої коаліції "Грузинська мрія" Георгія Маргвелашвілі, проходить у Тбілісі, передає РІА Новости.

За підсумками проведених 27 жовтня президентських виборів Маргвелашвілі набрав 62,12% голосів виборців.

Церемонія прийняття присяги новим президентом Грузії проходить у дворі старої будівлі парламенту в центрі Тбілісі і триватиме 45 хвилин.

Напередодні глава МЗС країни Майя Панджикідзе заявила, що на церемонію інавгурації в Тбілісі прибудуть 53 офіційні делегації, як від дружніх країн, так і від міжнародних організацій. За її словами, до Тбілісі прибуде очільниця Литви, Даля Грібаускайте, яка представлятиме не тільки свою країну, а й Євросоюз, де Литва на цей період є головою, прем'єр-міністри Азербайджану і Австрії, сім міністрів закордонних справ і представники урядів.

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Під час виступу Маргвелашвілі має намір подякувати грузинському народу за надану йому довіру і розповісти про плани на майбутнє, як у внутрішній, так і в зовнішній політиці. Після цього пройде церемонія покладання квітів до меморіалу героям, які загинули за територіальну цілісність Грузії, потім відбудеться офіційний обід, який дасть обраний президент на честь очільників іноземних делегацій, які прибули до Грузії з нагоди інавгурації, також пройдуть двосторонні зустрічі Маргвелашвілі з головами іноземних делегацій. Увечері відбудеться гала-концерт в Державному академічному театрі ім. Шота Руставелі, а пізніше відбудеться прийом від імені Маргвелашвілі в готелі Sheraton Metechi Palace.

У день інавгурації Маргвелашвілі закінчуються президентські повноваження Михайла Саакашвілі.