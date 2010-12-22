Якби президентські й парламентські вибори відбулися сьогодні (опитування)

Близько третини громадян підтримали б нинішнього главу держави Віктора ЯНУКОВИЧА на виборах Президента України, якби вибори відбувались найближчої неділі.

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» з 11 по 18 грудня 2010 р.

За даними дослідження, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в середині грудня, 26% опитаних однозначно взяли б у них участь, ще 38% скоріше взяли б участь.

Водночас активність громадян на виборах Президента традиційно вищою: якби вибори глави держави відбувалися в середині грудня, 31% респондентів однозначно взяли б у них участь, ще 37% скоріше взяли б участь. Така досить низька ймовірна явка з одного боку є наслідком низької явки на місцевих виборах у жовтні 2010 р., з іншого – передсвятковими настроями громадян, вважають у соціологічній групі.

За даними дослідження, станом на середину грудня найвищу позицію у президентському рейтингу займає нинішній глава держави В.ЯНУКОВИЧ, якого підтримують 32% опитаних серед тих, хто взяв би участь у виборах, якби вони відбувались найближчої неділі.

Другу позицію зберігає лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО, яку підтримують 19,9% респондентів, голову партії “Сильна Україна” Сергія ТІГІПКА підтримують 8,2% опитаних, лідера “Фронту Змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА – 8%, керівника ВО “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА – 5%, голову КПУ Петра СИМОНЕНКА – 3,4%, лідера партії “УДАР” Віталія КЛИЧКА – 2,7%, колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА – 1,8%, голову партії “Громадянська позиція” Анатолія ГРИЦЕНКА – 1,4%.

За іншого кандидата у президенти готові проголосувати 2,1% опитаних, не підтримують жодного – 5,6%. Не визначились 9,1% респондентів серед тих, хто взяв би участь у виборах, якби вони відбувались найближчої неділі.

Водночас у рейтингу партій першість утримує Партія регіонів, яку підтримують 30% опитаних серед тих, хто взяв би участь у виборах, якби вони відбувались найближчої неділі.

Другу позицію зберігає ВО “Батьківщина”, за яку готові проголосувати 19,6% респондентів, “Фронт Змін” підтримують 7,2% опитаних, “Сильну Україну” – 6,4%, ВО “Свобода” – 6,2%, Комуністичну партію України – 4,8%. Усі зазначені вище політичні сили потрапили б до парламенту, якби вибори до Верховної Ради України відбувались найближчої неділі. Також має шанси бути обраною до парламенту партія «УДАР» В.КЛИЧКА, яку підтримують 2,7% виборців.

Далі у рейтингу “Наша Україна”, яку підтримують 1,6%, “Громадянська позиція” А.ГРИЦЕНКА – 1%, Соціалістична партія України – 0,8%, Народна партія – 0,7% та “Єдиний Центр” Віктора БАЛОГИ – 0,6%.

Загалом інші партії готові підтримати 2,3% респондентів, не підтримують жодної партії – 7,4%. Не визначились 8,7% респондентів серед тих, хто взяв би участь у виборах, якби вони відбувались найближчої неділі.

Порівнюючи ці результати з даними аналогічного дослідження, проведеним соціологічною групою «Рейтинг» у жовтні цього року, фахівці відзначили низку тенденцій.

Зокрема, рейтинги В.ЯНУКОВИЧА та Ю.ТИМОШЕНКО стабілізувались на рівні 32% та 20% відповідно. Протягом останніх трьох місяців стабілізувався також розрив між політиками, який становить 10-12%, тоді як в середині року він становив від 20 до 30%. Завдяки мобілізації виборців рейтинг партії “Батьківщина” наблизився до рейтингу її лідера.

За останні два місяці В.ЯНУКОВИЧ покращив свої позиції на Півдні та Центрі. Зберіг на Заході, Півночі та Сході. Ю.ТИМОШЕНКО покращила позиції на Сході та в Центрі, погіршила - на Заході.

Позиції А.ЯЦЕНЮКА продовжують покращуватися (4,7% - у березні, 5,8% - у квітні , 5,1% - у червні, 5,2% - у вересні, 7,1% - у жовтні та 8% - у грудні). Позиції С.ТІГІПКА продовжують погіршуватися (13,2% - у березні, 13,6% - у квітні, 13,2% - у червні, 12,8% - у вересні, 10% - у жовтні та 8,2% - у грудні). У результаті на партійному рівні “Сильна Україна” (6,4%) вперше за останній рік поступилась третім місцем “Фронту Змін” (7,2%) і ризикує поступитися четвертим місцем ВО “Свобода” (6,2%).

Крім того, соціологи відзначають, що продовжує зростати рейтинг О.ТЯГНИБОКА (з 2,8% - у жовтні до 5% - у грудні) та ВО “Свободи” (з 4% - у жовтні до 6,2% - у грудні). Особливо ця тенденція характерна для Заходу, де рейтинг О.ТЯГНИБОКА становить 17%.

Позиції КПУ залишаються стабільними (4,3% - у жовтні проти 4,8% - у грудні), що дозволяє комуністам розраховувати на місце у парламенті наступного скликання. Найбільше зростання рейтингу Компартії спостерігається на Донбасі.

Крім того, за останні два місяці майже вдвічі покращила позиції партія “УДАР” В.КЛИЧКА (з 1,5% - у жовтні до 2,7% - у грудні). У президентському рейтингу В.КЛИЧКО випереджає В.ЮЩЕНКА, А.ГРИЦЕНКА та В.ЛИТВИНА.

Дослідження проводилось соціологічною групою «Рейтинг», загалом методом особистого формалізованого інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face) було опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старше.

Помилка репрезентативності дослідження: для значень, близьких до 50%, похибка становить не більше 3%, для значень, близьких до 30%, - не більше 2,6%, для значень, близьких до 10%, - не більше 1,8%.