ЗМІ: Розвідка США бачить в супутниковій навігації РФ загрозу нацбезпеці

Американське ЦРУ і Пентагон намагаються умовити держдепартамент США не видавати Роскосмосу дозвіл на будівництво на американській території кількох вимірювальних станцій системи ГЛОНАСС через побоювання, що вони можуть бути використані у військових цілях, повідомляє видання ZN.UA з посиланням на New York Times.

За даними видання, у американських спецслужбах і Пентагоні побоюються, що якщо Держдеп дозволить розмістити станції ГЛОНАСС, то Росія одержить "плацдарм на американській території, який значно збільшить точність російських керованих ракет".

Вони також припускають, що станції можуть бути використані для розвіддіяльності безпосередньо з території США. Через ці підозри Білий дім відстрочив ухвалення остаточного рішення з питання розміщення станцій, поки Росія не надасть додаткові дані, а американські служби не дійдуть спільної позиції, повідомили виданню анонімні джерела в Держдепі і адміністрації Президента.

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"Я хотів би зрозуміти, чому США мають бути зацікавлені в заохоченні такого конкурента GPS, як російська система ГЛОНАСС, коли використання GPS у всьому світі є очевидною перевагою для США у багатьох відношеннях", - цитує New York Times слова члена палати представників Конгресу Майка Роджерса, що раніше зацікавився у Пентагону оцінкою наслідків розміщення російський станцій для національної безпеки США.

Довідка УНІАН. У жовтні минулого року Віталій Давидов, який посідав тоді посаду заступника керівника Роскосмосу, заявляв, що відомство планує розмістити у США вісім станцій. Він також підкреслював, що на території Росії діють 19 вимірювальних станцій американської системи GPS. Російська і американська сторони провели кілька зустрічей з даного питання, під час яких американці надали запит на додаткову інформацію щодо проекту.

ГЛОНАСС (Глобальна навігаційна супутникова система) є російським аналогом американської Системи глобального позиціонування (GPS) і дозволяє визначати місцеположення і швидкість руху сухопутних, морських і повітряних об'єктів з точністю до 1 метра. Розгортання ГЛОНАСС розпочалося в жовтні 1982 року. Перший супутник ГЛОНАСС було виведено Радянським Союзом на орбіту 12 жовтня 1982 року. 24 вересня 1993 року система була офіційно прийнята в експлуатацію.