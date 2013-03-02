Держдепартамент США готовий надавати максимальну допомогу Україні

У цьому контексті уряд США тісно співпрацює з своїми колегами з Європейського Союзу. Про це заявив другий заступник державного секретаря США з питань демократії, прав людини та праці Томас Малія в інтерв’ю «Голосу Америки».

Як зазначив Т.Малія, «головним фокусом нашої дискусії минулого тижня було обговорення зусиль України по виконанню взятих на себе зобов’язань щодо запровадження верховенства права та інших демократичних стандартів. Це щось, що ми хочемо допомогти Україні досягти, ми хочемо, щоб Україна була успішною і зблизилась з Європою та Сполученими Штатами щодо запровадження правових та політичних стандартів. Ми вели дискусію навколо порушень на виборах минулого жовтня, які, на нашу думку та думку інших оглядачів, були кроком назад для України. Ми також обговорили перепони у наших відносинах, а саме політично вмотивовані переслідування представників попереднього уряду Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Це значно захмарює наші взаємини».

Т.Малія наголошує, що Сполучені Штати надають консультаційну допомогу Україні і готові продовжувати це робити. Проте, водночас, сторони мають і розходження: «У нас складні відносини. У деяких питаннях ми працюємо дуже тісно у інших випадках ми маємо протилежні позиції. Ми продовжуватимемо спонукати наших українських друзів виконувати закони, власні закони, як також виконувати ті зобов’язання, які вони взяли на себе перед міжнародною спільнотою».

На запитання про можливі зміни у українсько-американських відносинах у зв’язку з приходом Джона Керрі на посаду державного секретаря США, Т.Малія наголосив, що політика США залишиться незмінною. Водночас, за його словами, колишній голова комітету з закордонних відносин Д.Керрі добре обізнаний з Україною: «Сенатор Керрі дуже досвідчений у міжнародній політиці. Він добре знає Україну, він був співавтором останньої критичної резолюції щодо України, я очікую, що він принесе цей досвід та знання на нову позицію і ми очікуємо тісної роботи з ним у формуванні політики щодо України».

На прохання прокоментувати можливість введення санкцій щодо українських посадовців, задіяних у політичних переслідуваннях та порушеннях прав людини, американський посадовець пояснив, що уряд США використовує для цього існуючі закони: «Наші існуючі закони дають нам можливість накладати візові обмеження для в’їзду до США на осіб, які ми вважаємо задіяні у грубих порушеннях прав людини чи інших злочинах. І ми це робимо. Є українці, які не можуть прибути до США. Я не бачу необхідності запроваджувати нові закони у цьому напрямку. І ми шукаємо шляхи вирішення тих проблем, які затьмарюють наші відносини, і я сподіваюсь, українських уряд рухатиметься у цьому напрямку».