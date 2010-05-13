Україна використовуватиме російську супутникову навігацію

Український уряд схвалив проект угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі використання та розвитку російської глобальної навігаційної супутникової системи ГЛОНАСС.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 12 травня.

Угода визначає сфери та форму співробітництва щодо використання російської системи ГЛОНАСС та створення українського наземного функціонального доповнення цієї системи.

Укладення угоди, зазначено у повідомленні, створить належну організаційну та правову основу для взаємовигідного співробітництва, пов’язаного з використанням і розвитком системи ГЛОНАСС та відповідних супутникових навігаційних технологій.

Угодою передбачено співробітництво щодо формування української наземної інфраструктури, функціональних доповнень системи ГЛОНАСС та навігаційної апаратури споживачів.

Крім того, планується створити умови для співробітництва під час проведення наукових досліджень та взаємно сприяти обміну матеріалами, устаткуванням та відповідними технологіями у галузі використання супутникової навігації.

Реалізація угоди надасть можливість українським і російським підприємствам укладати зовнішньоекономічні договори щодо здійснення робіт в космічній сфері та забезпечить створення на українських підприємствах додаткових робочих місць, а також сприятиме просуванню вітчизняних підприємств на світовий ринок супутникових навігаційних послуг і технологій.

Підписати зазначену угоду уряд уповноважив генерального директора Національного космічного агентства України Юрія АЛЕКСЄЄВА.

Як повідомляв УНІАН, угоду між Україною і Росією про співробітництво в галузі використання та розвитку російської глобальної навігаційної супутникової системи ГЛОНАСС планується підписати 17 травня під час візиту Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА до Києва.

5 березня в Москві Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ запропонував Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ подумати про використання єдиного навігаційно-часового простору на базі ГЛОНАСС.

Питання про участь України у глобальній навігаційна супутникова системі ГЛОНАСС обговорювалося ще під час засідання українсько-російського Міжурядового комітету з економічного співробітництва в Ялті 19 листопада 2009 року.