ЗМІ: Британська розвідка прослуховувала готелі, популярні серед дипломатів

Секретні служби Сполученого Королівства мали доступ до системи резервування близько 350 готелів, популярних серед дипломатів. Таким чином вони могли спостерігати за переміщенням держслужбовців та офіційних осіб інших держав, пише Russia Today.

Володіючи такою інформацією, представники британських спецслужб проникали в заброньовані для іноземних гостей номери і встановлювали там пристрої для прослуховування.

Крім того, в сусідній номер могли підселити агента, який також стежив за подіями в номерах іноземних чиновників.

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Програма зі спостереження за готельними номерами мала кодову назву «Королівський консьєрж» (Royal Concierge). Їй була привласнена вища ступінь секретності.

Раніше вже повідомлялося про причетність британських спецслужб до незаконного прослуховування. Центр урядового зв'язку Великобританії допомагав колегам у Франції, Німеччині, Іспанії та Швеції удосконалювати методи масового спостереження в Інтернеті і прослуховування телефонних переговорів протягом останніх п'яти років.