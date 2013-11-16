Обама впевнений, що скандал з повіями навколо Секретної служби буде розслідувано

"Президент впевнений, що ці питання будуть розслідувані, і будуть вжиті відповідні заходи", - сказав журналістам прес-секретар Білого дому Джей Карні, пише РІА Новости.

За його словами, президент довіряє нещодавно зміненому керівництву Секретної служби, яка здійснює охорону вищих посадових осіб США.

На тему: Обама довіряє директору нацрозвідки, незважаючи на шпигунський скандал

"Президент глибоко впевнений, що переважна більшість чоловіків і жінок, що працюють в Секретної службі, демонструють найвищі стандарти служби", - додав представник Білого дому.

Газета Washington Post у четвер повідомила, що агенти Секретної служби знімали повій і відвідували публічні будинки в ході відряджень, мали позашлюбні зв'язки і тривалі відносини з іноземними громадянами. У зв'язку з неналежною поведінкою від служби були відсторонені, зокрема, два особистих охоронця президента США.

Перший з скандалів навколо Секретної служби вибухнув у 2012 році, коли з'ясувалося, що агенти користувалися послугами повій під час візиту президента США до Колумбії.