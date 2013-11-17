Франція обіцяє проявити жорсткість при вирішенні ядерної проблеми Ірану

Франція, що входить до складу "шістки" міжнародних посередників, не допустить ослаблення тиску на Іран, поки не буде впевнена в тому, що Ісламська республіка відмовилася від планів розробки ядерної зброї, заявив президент Франції Франсуа Олланд, починаючи триденний візит до Ізраїлю, передає РІА Новости.

Заява, зроблена ним після прибуття в аеропорт Тель-Авіва, співзвучно з позицією ізраїльських лідерів, які закликають "великі держави" не пом'якшувати санкцій проти Ірану без припинення виробництва ядерного палива та демонтажу відповідних потужностей.

"Франція не стерпить ядерного розповсюдження. Поки ми не будемо переконані в тому, що Іран відмовився від ядерної зброї, ми збережемо в силі всі наші вимоги і санкції", - сказав Олланд, якого зустрічали президент Ізраїлю Шимон Перес і прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

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Вважається, що саме непоступливість Франції, що бере участь у переговорах з Іраном разом з Росією, США, Великобританією, Китаєм і Німеччиною, стала причиною того, що останній раунд діалогу в Женеві закінчився без підписання домовленостей, які в Ізраїлі називають "неприйнятними". Президент Перес подякував французькому колезі за "непохитність" щодо Ірану. "Ми разом, пліч-о-пліч, протистоїмо спробами, які чорною тінню затьмарюють небеса Близького Сходу", - сказав він.

У свою чергу Нетаньяху повідомив, що іранська проблема стане основною темою переговорів з Олландом, а також буде обговорюватися в ході його призначеного на середу візиту до Росії і під час запланованого на п'ятницю приїзду в Ізраїль держсекретаря США Джона Керрі. Напередодні чергового раунду женевських переговорів прем'єр-міністр збирається відмовляти "великі держави" від компромісу з Іраном, який би залишив того право збагачувати уран при пом'якшення санкцій. "Сподіваюся, на цьому тижні і в наступні дні ми зможемо переконати наших друзів домагатися угоди на набагато вигідніших умовах. Це можливо", - сказав Нетаньяху на засіданні уряду.