США продовжать тиск на Іран - Керрі

"Загалом 20 країн продовжують значно скорочувати обсяги придбання нафти-сирцю в Ірану. Ми здійснили значний тиск на іранський уряд, і ми продовжимо працювати з нашими партнерами, щоб посилити цей тиск з тим, щоб Іран виконав свої міжнародні зобов'язання", - сказав Керрі, повідомляє РІА Новости.

За його словами, США виключили з можливих кандидатів на санкції у зв'язку з покупкою нафти з Ірану такі країни, як Японія, а також 10 держав Євросоюзу, які не купували іранську нафту з 1 липня 2012 року.

РБ ООН ввела проти Ірану санкції, вимагаючи довести, що країна не веде підготовку до створення ядерної зброї. Тегеран заявляє, що його ядерна програма спрямована виключно на мирні цілі.