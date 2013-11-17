ЗМІ: Ізраїль та Саудівська Аравія збираються атакувати Іран

Моссад та влада Саудівської Аравії займаються підготовкою спільного нападу на Іран, пише The Sunday Times з посиланням на обізнані джерела. За даними видання, Єрусалим та Ер-Рійяд розглядають варіант нападу на Іран у разі, якщо переговори з іранської ядерної програми не принесуть суттєвих плодів, передає Лента.ру.

Зокрема, пише газета, сторони вже домовилися про те, що Саудівська Аравія дасть ізраїльським літакам доступ до польотів над територією країни. Також Ер-Рійяд планує взяти участь у можливій військовій операції проти Ірану за допомогою безпілотників, а також надати вантажні літаки та рятувальні вертольоти.

«Сауди в люті і хочуть допомогти Ізраїлю всім, чим можливо», - заявило джерело видання. Основні побоювання Саудівської Аравії, як і Ізраїлю, щодо Ірану пов'язані з ядерною програмою Тегерана.

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Єрусалим і Ер-Рійяд очікують ухвалення будь-яких рішень у Женеві, де 20 листопада мав відбутися черговий раунд переговорів щодо іранської ядерної програми за участю Ірану, Росії, США, Німеччини, Китаю, Великобританії та Франції. Попередній раунд переговорів завершився безрезультатно, оскільки сторони не змогли дійти до якого-небудь рішення, яке влаштовувало б усі сторони.

Ізраїль вважає переговори з Іраном у даний момент непродуктивними, оскільки вони не передбачають повної зупинки центрифуг зі збагачення урану. Тегеран стверджує, що ядерна програма країни спрямована виключно на мирні цілі, тоді як у багатьох країнах, у тому числі в Ізраїлі та Саудівській Аравії, припускають, що Іран розробляє ядерну зброю.