Екіпаж палаючого судна в Північному морі опинився у пастці через шторм

Шторм у Північному морі завадив рятувальникам евакуювати екіпаж з торгового судна, на якому сталася пожежа, передає РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

Три норвезьких вертольота були відправлені на допомогу екіпажу торговельного судна Britannia Seaways, оператором якого є датська фірма DFDS, в суботу ввечері. Проте спроба евакуювати людей зазнала невдачі через погані погодні умови. В акваторії Північного моря в ніч на неділю бушує шторм, пориви вітру досягають швидкості 180 кілометрів на годину, піднімаючи хвилі заввишки в декілька метрів.

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Оскільки прямої загрози життю моряків немає, рятувальники ухвалили рішення відкласти евакуацію. Як відзначає агентство, оскільки на даний час горить тільки корми судна і вогонь не поширюється на інші його частини, моряки поки не можуть самостійно загасити пожежу.

За даними агентства, судно перевозить військове обладнання з порту на півночі Норвегії у Берген.