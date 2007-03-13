Під Владивостоком горить судно з 10 росіянами і 78 автомобілями на борту

У морі біля Владивостока загорілося судно з 10 росіянами і 78 автомобілями на борту.

Спалах в трюмі судна "Синара", що займалося доставкою автомобілів з Японії до Владивостока, стався в затоці Петра Великого в 30 милях від пристані. "Моряки намагаються справитися з вогнем, заливають трюм водою і намагаються дістатися до Владивостока", - повідомили рятувальники. На допомогу вийшли два рятувальні судна "Топаз" і "Юрій Орленко", які і буксирують його в порт. За даними ІТАР-ТАРС, на борту судна знаходяться 10 членів екіпажу – всі вони росіяни, про потерпілих поки не повідомляється.

Погода в районі події штормова, швидкість вітру сягає 15-20 метрів в секунду, висота хвиль - 3,5 метра.

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