З палаючого в Азовському морі суховантажу евакуювали моряків

10 з 14 росіян евакуйовані гелікоптером МНС з суховантажного судна «Іван Вакулов», яке горить в Азовському морі за 60 кілометрів від кримського берега, решта моряків, у тому числі капітан, відмовилася від евакуації і чекають на прибуття криголама «Мошкин», який гаситиме вогонь на судні.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив помічник начальника Кримського управління МНС Володимир ІВАНОВ.

«Гелікоптер при сильному вітрі сів прямо на корабель і забрав частину екіпажу. Евакуйовані, серед них жінка-кок, вже знаходяться в Сімферополі. Їх оглянуть медики. Підготовлено гаряче харчування. Людей розмістять в готелі», - сказав В.ІВАНОВ.

За його інформацією, всі 14 членів екіпажа суховантажного судна - громадяни Росії.

«У десяти (евакуйованих) немає документів. До них вже виїхав консул РФ», - сказав представник МНС.

Суховантажне судно під прапором Мальти загорілося сьогодні вранці. За уточненими даними, судно прямувало з Алжиру до Росії без вантажу.

В.ІВАНОВ додав, що гелікоптер Мі-8 перебуває у бойовій готовності, і у разі потреби вилетить на місце пожежі.