ЗМІ: Проти найбагатшої людини Європи порушили кримінальну справу
Прокуратура Брюсселя порушила кримінальну справу на французького мільярдера Бернара Арно, главу виробника предметів розкоші LVMH
Прокуратура Брюсселя порушила кримінальну справу на французького мільярдера Бернара Арно, главу виробника предметів розкоші LVMH, зацікавившись діяльністю його бельгійською компанії, повідомляє РІА Новости з посиланням на бельгійські ЗМІ.
"Мова йде про збільшення капіталу його бельгійської компанії Pilinvest на 2,9 мільярда євро. Ми також розслідуємо розбіжність адреси платника за його місцезнаходженням", - сказав представник прокуратури.
Pilinvest була заснована Арно в 1999 році. З 2005 по 2007 роки капітал компанії збільшився до 368 мільйонів євро. Прокуратура цікавиться конкретної операцією, яка була здійснена в грудні 2011 року. У чому саме влади вбачають протизаконність цієї операції, не уточнюється.
За словами адвоката компанії Pilinvest, "це розслідування є продовженням розпочатої більше року тому процедури (первісного дізнання)".
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Арно посів четверте місце в списку найбагатших людей світу за версією журналу Forbes в 2012 році. У березні прокуратура Бельгії двічі дала негативну відповідь на запит мільярдера про натуралізацію в Бельгії. Найбагатша людина Європи заявила, що була і залишається податковим резидентом у Франції, а подвійне громадянство хотіла отримати для розвитку бізнесу в Бельгії. У квітні він відкликав своє прохання про отримання громадянства.
Прокуратура Брюсселя проводила перевірку бізнесу Арно. За інформацією ЗМІ, у відомства викликали питання численні фірми, створені ним у Бельгії. Так, слідчі з'ясували, що близько десяти відкритих бізнесменом компаній зареєстровані за однією і тією ж адресою в Брюсселі - в квартирі, де проживає керуючий бельгійським бізнесом LVMH. Ця компанія є найбільшою в світі з виробництва предметів розкоші.