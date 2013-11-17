ЗМІ: Проти найбагатшої людини Європи порушили кримінальну справу

Прокуратура Брюсселя порушила кримінальну справу на французького мільярдера Бернара Арно, главу виробника предметів розкоші LVMH, зацікавившись діяльністю його бельгійською компанії, повідомляє РІА Новости з посиланням на бельгійські ЗМІ.

"Мова йде про збільшення капіталу його бельгійської компанії Pilinvest на 2,9 мільярда євро. Ми також розслідуємо розбіжність адреси платника за його місцезнаходженням", - сказав представник прокуратури.

Pilinvest була заснована Арно в 1999 році. З 2005 по 2007 роки капітал компанії збільшився до 368 мільйонів євро. Прокуратура цікавиться конкретної операцією, яка була здійснена в грудні 2011 року. У чому саме влади вбачають протизаконність цієї операції, не уточнюється.

За словами адвоката компанії Pilinvest, "це розслідування є продовженням розпочатої більше року тому процедури (первісного дізнання)".

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Арно посів четверте місце в списку найбагатших людей світу за версією журналу Forbes в 2012 році. У березні прокуратура Бельгії двічі дала негативну відповідь на запит мільярдера про натуралізацію в Бельгії. Найбагатша людина Європи заявила, що була і залишається податковим резидентом у Франції, а подвійне громадянство хотіла отримати для розвитку бізнесу в Бельгії. У квітні він відкликав своє прохання про отримання громадянства.

Прокуратура Брюсселя проводила перевірку бізнесу Арно. За інформацією ЗМІ, у відомства викликали питання численні фірми, створені ним у Бельгії. Так, слідчі з'ясували, що близько десяти відкритих бізнесменом компаній зареєстровані за однією і тією ж адресою в Брюсселі - в квартирі, де проживає керуючий бельгійським бізнесом LVMH. Ця компанія є найбільшою в світі з виробництва предметів розкоші.