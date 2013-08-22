Найбагатша людина в Індії втратила за чотири місяці $5,6 мільярда

10:56, 22 серпня 2013
Суспільство
982 0

Найбагатша людина в Індії втратила більше $ 5 млрд з травня 2013 через падіння курсу рупії.

Мукеш Амбані втрачає гроші

Особисті статки Мукеша Амбані, найбагатшої людини в Індії і глави найдорожчою компанії країни Reliance Industries Ltd. (RIL), зменшилися з травня на 5,6 мільярда доларів на тлі падіння курсу індійської рупії щодо долара США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Тепер статки 56-річного Амбані оцінюється в 17,5 мільярда доларів. Його брат Аніл, який також є мільярдером, втратив на обвалі рупії 1,3 мільярда доларів.

На тему: Big Mac Index: Гривня є однією з найбільш недооцінених валют світу

Курс індійської рупії в останні місяці знижується. У четвер, 22 серпня, курс рупії знизився на 1,5% до нового історичного мінімуму щодо долара і склав 65,12 рупії за долар. Рупію називаютьнайслабшою валютою серед основних азіатських валют.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter