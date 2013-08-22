Найбагатша людина в Індії втратила за чотири місяці $5,6 мільярда

Особисті статки Мукеша Амбані, найбагатшої людини в Індії і глави найдорожчою компанії країни Reliance Industries Ltd. (RIL), зменшилися з травня на 5,6 мільярда доларів на тлі падіння курсу індійської рупії щодо долара США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Тепер статки 56-річного Амбані оцінюється в 17,5 мільярда доларів. Його брат Аніл, який також є мільярдером, втратив на обвалі рупії 1,3 мільярда доларів.

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Курс індійської рупії в останні місяці знижується. У четвер, 22 серпня, курс рупії знизився на 1,5% до нового історичного мінімуму щодо долара і склав 65,12 рупії за долар. Рупію називаютьнайслабшою валютою серед основних азіатських валют.