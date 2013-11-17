BBC: У Китаї люди з сокирами напали на поліцейських

Дев'ятеро людей, озброєних сокирами, у суботу, 16 листопада, напали на поліцейську дільницю в провінції Сіньцзян, повідомляє BBC Україна з посиланням на китайські ЗМІ. Усіх нападників застрелили.

Також, як повідомляє агенція Xinhua, внаслідок цього нападу біля міста Кашгар, загинули двоє поліцейських, ще двоє - поранені.

В Сіньцзяні мешкає 9 млн мусульман-уйгурів, але вони вже не становлять там більшість, а лише 45% населення провінції.

Багато з них вважають , що збільшення етнічних китайців у регіоні маргіналізує їх культуру і традиції.

Влада зазвичай звинувачує у насильстві уйгурських екстремістів, які, як стверджує Пекін, намагаються домогтися автономії для регіону.

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Цього року в Сінцзяні тричі виникали сутички - у квітні , червні та серпні.

Наприкінці жовтня п'ятеро людей загинули , коли автомобіль врізався у натовп на площі Тяньаньмень у центрі Пекіна. Влада звинуватила у цій акції сепаратистів з Ісламського руху Східного Туркестану.

Китайська влада нерідко звинувачує цей рух в інциденті в Сінцзяні. Однак, як передає кореспондент ВВС в Пекіні, мало хто вірить, що ця організація здатна організувати серйозні теракти на території Китаю.

За словами кореспондента ВВС, невдоволення уйгурів викликано масштабним переселенням за останні десятиліття в Сінцзян ханців - найбільшої народності Китаю.