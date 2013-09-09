У Китаї будуть саджати за брехню в інтернеті, яку репостили більше 500 разів

Новий закон дозволяє залучати громадян до відповідальності за наклеп у разі , якщо озвучена ними інформація отримує широкої поширення в Мережі.

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Так , автора неправдивого повідомлення , що отримав більше 500 репостів, можна буде засудити до трьох років позбавлення волі, пише Agence France -Presse. Тюремні терміни передбачені також для авторів повідомлень, які зібрали більше п'яти тисяч переглядів, повідомляє Lenta.ru.

Представники китайської влади пояснили появу нового закону реакцією суспільства на «безвідповідальні чутки», які поширюються в Мережі. Як зазначили чиновники, об'єкти таких повідомлень часто переживають «духовні терзання».

Боротьба уряду КНР з поширенням наклепу в інтернеті почалася кілька місяців тому , незабаром після приходу до влади президента Сі Цзіньпіна. Протягом останніх тижнів за поширення неправдивої інформації в Мережі були допитані кілька сотень людей, частина з яких були поміщені під варту.

Однією з найгучніших справ стало затримання 27 осіб в місті Ухань. У зв'язку з їх затриманням було оголошено, що міська поліція «припинила діяльність злочинної групи, яка поширювала чутки в Мережі» .