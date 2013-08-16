У Каїрі ісламісти атакували поліцейську дільницю

Про це повідомляє кореспондент BBC News Джеремі Боуен, який працює на місці подій.

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За його словами, у відповідь з поліцейської дільниці почалася стрілянина, у натовп полетіли заряди зі сльозогінним газом. За кілька хвилин до цього державне телебачення Єгипту показало одного з ісламістів, озброєного автоматом Калашникова. Чоловік, чиє обличчя приховував мотоциклетний шолом, зробив кілька пострілів убік, повідомляє Lenta.ru.

Інші журналісти, які працюють в районі площі Рамзеса, вже кілька разів повідомляли про те, що з різних кінців площі чутно стрілянину з автоматів. При цьому хто і в кого стріляє, не зрозуміло.

Десятки тисяч прихильників Мурсі вийшли з каїрських мечетей у бік центру міста після загальної п'ятничної молитви. Вони протестують проти повалення президента-ісламіста, скасування конституції і жорстокого розгону таборів своїх прихильників два дні тому.

Сутички з поліцією йдуть і в інших містах Єгипту. За даними Reuters, в місті Ісмаїлія поліція застрелила чотирьох прихильників Мурсі. У місті Танта на північ від Каїра демонстрації також обернулися насильством. У репортажі арабомовній версії «Аль-Джазіри» з місця подій протягом 20 хвилин були чітко чути звуки стрілянини з автоматичної зброї і вибухи. Чи є вбиті і постраждалі в цьому місті, поки не повідомляється. Вісім людей також були вбиті в місті Даміетта.

У результаті зіткнень, що продовжуються вже третій день, за офіційними даними, в Єгипті загинули вже понад 600 людей. Ісламісти стверджують, що вбитих майже в п'ять разів більше.